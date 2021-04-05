面對中國航空母艦遼寧艦編隊3日南下，日本內閣官房長官加藤勝信今天說，會持續密切注視，並做好萬全警戒監視活動等工作。

日本政府防衛省統合幕僚監部昨天公布，日本海上自衛隊3日上午8時左右，確認中國海軍航空母艦遼寧號等共計6艘艦艇編隊南下，在穿越沖繩本島與宮古島間海域後，朝太平洋航行，並未侵入日本領海。

統合幕僚監部還公布，4日發現一架中國運9海上巡邏機（Y-9），南下飛越宮古海域後，再沿同航線北上飛返，日本航空自衛隊派出戰機緊急升空因應。

日本時事通信社報導，加藤勝信今天在記者會說，有關中國海軍艦艇在周邊海域動向，「日本政府在持續密切注視的同時，也會做好萬全的警戒監視活動等工作」。

有看法認為中國此舉有意牽制預計16日舉行的日美領袖會談，但加藤表示無法評論中國方面的意圖。

日本讀賣新聞報導，這是繼2020年4月以來再度確認中國航艦穿越沖繩本島與宮古島，也是日方第6次確認。日方認為中國航艦正強化遠洋航行的活動，持續保持警戒。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1100405

(中央社)