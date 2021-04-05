太魯閣號408次列車2日發生重大事故，釀50死悲劇，其中一名死者為失聯多日的吳姓網紅「韓德凱文森」，稍早透過DNA比對過確認身分。他生前Instagram最後一條貼文仍停留在事發前一，天，透露隔日將離開都市，「走一趟可遇不可求的旅行」，如今不幸在太魯閣事故中罹難，令人不勝唏噓。

吳姓網紅因獲選「來去駐台東」網紅徵選計畫，搭上太魯閣408次列車前往台東，出發前一日他在個人IG發文寫下，「以為相對輕鬆，實際卻加倍忙碌，沒關係！明天我們就真的離開都市裡，走一趟可遇不可求的旅行」，沒想到搭上死亡列車。

網紅「韓德凱文森」生前最後一篇文寫下「走一趟可遇不可求的旅行」，令人鼻酸。（圖／翻攝自IG）

吳姓網紅搭車時，還向親友傳訊表示，自己在板橋站搭乘7點26分的火車，一路至松山都還有保持聯繫，隨後便失去消息，最後訊息停留在早上8點。本來與他相約在火車站見面的縣府接待人員，等候近2小時也未等到人，多次主動聯繫，也未得到回應。

親友懷疑他搭上408次太魯閣號列車焦急不已，家屬昨晚接獲消息前往花蓮殯儀館，但傷者名單中並未見到他的名字，直到稍早採檢一具無名屍DNA才確認身分。據了解，吳姓網友本是「來去駐台東」的候補人選，原本正取的網紅時間無法配合，所有候補的人僅他可以參加，因此由他遞補，如今確定罹難，不僅家屬難以接受，更讓不少粉絲相當震驚。

(中時新聞網)