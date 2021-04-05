解放軍殲-20隱形戰機

台灣在澎湖安裝了用以偵測隱形戰機的自製被動雷達系統，凸顯出解放軍殲-20的威脅與日俱增。

不過，《富比士》（Forbes）雜誌的評論指出，就目前來說，中方的隱形戰機規模太小，就算在戰鬥中折損了少數，也可能導致前線機隊失去作用。也就是說，萬一台海爆發衝突，台灣確實可能擊敗解放軍的殲-20戰機。

雙引擎殲-20是中方第1架，也是目前服役的唯一1款隱形戰機。至今成都飛機工業（集團）交付中方空軍的殲-20不超過40架。

專門研究中國大陸空軍的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）指出，那40架殲-20分別部署3個單位，其中蕪湖的空9旅是唯一的戰鬥部隊，而河北的滄州172旅和甘肅鼎新的176旅，都是空軍飛行試驗訓練單位。

目前還不清楚，每支旅究竟配置了幾架殲-20，但如果是平均分配，那各有約13架左右。換句話說，除非中方空軍用訓練機構來維持前線實力，否則在實戰時，只有十幾架殲-20可用。此外，並不是所有的殲-20都能隨時出任務。隱形戰機需要密集維修，要是殲-20像美國空軍的F-22那麼嬌貴，那它的任務執行率可能只有60％左右。

Taiwan has deployed anti-stealth passive radar system in Penghu - https://t.co/nSzBbPCBgG pic.twitter.com/RD2uxumnoo — Alert 5 (@alert5) March 29, 2021

而這意味著，澎湖島上的被動雷達，還有其他台灣反隱形系統一次要面對的，最多不會超過8架殲-20。萬一出現折損，也只有4架能立即替換。然而，要篤定地說，台灣戰機飛行員，或是防空部隊究竟要擊落多少架殲-20，才能讓空9旅發揮不了作用，這是不可能的。不過，歷史大概還能提供粗略的線索。

1945時，墨西哥第201戰鬥機遠征中隊和美國陸軍航空隊攜手，並肩在太平洋戰區作戰。然而，它在折損P-47戰機中的14架，也就是約半數戰機後，就瓦解了。而聯軍也沒再費事重組機隊，便直接向日本進攻。

分析指出，要是台灣能擊落，或是重創解放軍空9旅的半數殲-20，那或許能把中方隱形戰機打出戰爭外。畢竟，解放軍要是攻台，不太可能會拖過幾個星期，他們若不是迅雷不及掩耳地攻下台灣，就是無法如願，根本沒有時間再去裝備新戰機中隊。

(中時新聞網)