國民黨：對昨日大陸瀋海高速公路和浙江外海意外事故表達關懷 13:232021/04/05 中時 周毓翔 、 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸瀋海高速公路4日凌晨發生重大交通事故，已知造成11人死亡。對此，國民黨大陸事務部主任左正東表示，國民黨對此事表達關心，向傷亡者家屬表達慰問跟哀悼。 4月4日凌晨，大陸瀋海高速公路發生重大交通事故，同日凌晨也有漁船在舟山外海沉沒，目前已知兩起意外總共造成超過20人死亡，並有多人受傷。中國國民黨對此事表達關心，會繼續注意後續進展，並向傷亡者及家屬表達慰問和哀悼。 太魯閣出軌新北師生2死17傷 教育局啟動危機處理與輔導機制 傷痛到不能言語 蔣勳長詩哀悼 (中時 ) #表達 #國民黨 #大陸 #左正東 #發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 教宗達賴致函總統 表達哀悼 04:102021/04/05 焦點要聞 林佳龍口頭請辭 府院證實 04:102021/04/05 財經要聞 各界要求究責壓力大增 林佳龍證實已向府院請辭 04:102021/04/05 焦點要聞 亞裔不再沉默 紐約萬人遊行呼籲停止仇恨 12:262021/04/05 國際 首位訪陸法務部長 肯亞案舌戰綠委 04:102021/04/05 社會新聞 林佳龍強調個人去留不重要 會陪伴家屬度過漫長一路 10:522021/04/05 政治 假借76行者名義募款 遺體處理團隊傻眼急澄清 00:012021/04/05 生活 若「這樣做」或許可避免出軌 鄭照新怒批蔡政府 11:242021/04/05 政治 藍營要求蘇貞昌、林佳龍下台 綠委：為善後才留下 12:362021/04/05 政治 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五之二） 10:112021/04/05 兩岸史話 星象引出辛辣八卦 唐綺陽提醒4星座當心職場波動 06:302021/04/05 運勢 兩岸熱門新聞 強硬回應日美聯合軍演 陸遼寧航母編隊穿越宮古海峽 - 兩岸 蘇伊士運河塞船效應 中歐班列迎大運 - 焦點新聞 - 旺報 史話》「滅王」狂潮 蔣經國怒拔王昇勢力──關中傳奇（一） - 兩岸史話 - 言論 陸健美男網紅參軍獲高調宣傳 遭曝網上銷售同志性愛視頻 - 兩岸 接待五國外長訪華後 王毅：中方不認可世界上還有高人一等的國家 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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