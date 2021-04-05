大陸瀋海高速公路4日凌晨發生重大交通事故，已知造成11人死亡。對此，國民黨大陸事務部主任左正東表示，國民黨對此事表達關心，向傷亡者家屬表達慰問跟哀悼。

4月4日凌晨，大陸瀋海高速公路發生重大交通事故，同日凌晨也有漁船在舟山外海沉沒，目前已知兩起意外總共造成超過20人死亡，並有多人受傷。中國國民黨對此事表達關心，會繼續注意後續進展，並向傷亡者及家屬表達慰問和哀悼。

(中時 )