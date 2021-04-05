日本共同社披露，根據日前解密的美方文件得知，美國政府1978年6月惟恐被捲入有關釣魚台列嶼主權爭議造成的中日緊張，當時指示美軍停止使用赤尾嶼炸射訓練場演訓。

釣魚台列嶼的黃尾嶼（日本稱久場島）跟赤尾嶼（日本稱大正島），根據日美地位協定被提供作為美軍管理的演習場所。根據沖繩縣政府官網資訊，此處由美軍作為空對地及艦對地炸射訓練場，「但從1979年後，就未特別在此處進行訓練」。

共同社報導指出，美軍雖然在接獲指示的隔年1979 年，希望能恢復訓練場使用，但美國政府並未同意，美軍也因此從1978年6月以後就沒再發出過使用釣魚台列嶼演訓的通告，美國政府過去的指示至今可能仍被實質繼承。

美國歷屆政府雖然都表示釣魚台列嶼適用日美安全保障條約第5條規定，但對於釣魚台列嶼主權，則在政策上維持「當事者間問題」的中立基調。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1100405

(中央社)