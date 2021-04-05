印尼和東帝汶今天發生山洪爆發和山崩災情，官員說，已超過75人喪命，還有數十人失蹤。

由於傾盆大雨釀成洪災，從印尼佛羅雷斯島（Flores island）到東帝汶的諸多島嶼一片狼藉，數以千計人逃離家園。

洪災及後來發生的山崩導致水壩外溢，淹沒數以千計民宅，救難人員也難以前往救援受困的倖存者。

印尼災害管理局（Indonesia disaster management agency）發言人賈提（Raditya Djati）接受MetroTV訪問時說：「已有55人死亡，但這個數字還在變化，最後會更動，約有42人仍下落不明。」

至於東帝汶，官員說，至少21人罹難。死者多數是在淹水中的東帝汶首都狄力（Dili）。

法新社報導，印尼東佛羅雷斯區（East Flores）的房屋、橋梁、道路均覆蓋淤泥，救難人員囿於雨勢和大浪，難以抵達偏遠的重災區。

賈提說：「淤泥和極端天氣已成嚴峻挑戰，成堆的殘垣斷瓦也妨礙了搜救團隊。」

東佛羅雷斯救災局局長哈達（Alfons Hada Bethan ）說：「我們懷疑很多人被埋在土裡，但還不清楚有多少人失蹤。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100405

(中央社)