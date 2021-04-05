國民黨立委陳以信在臉書上表示，日前媒體有媒體問他「為何拜登政府並未如外界認為避談台灣？」他說「拜登政府沒有避談台灣，只是談的方式和川普政府不一樣！」陳以信認為，拜登上台後要台海重回現狀，蔡政府只得言聽計從、乖乖轉向，這是因為蔡政府在美中台三方關係上失衡，造成今天進退失據、取捨由人的難堪局面。

陳以信指出，最後兩年川普政府談台灣，幾乎都是為打台灣牌給北京看，刻意在美中關係間擴大台灣因素，好作為華府和北京談判的籌碼，所以美台關係異常高調，內閣高官一直來，友台法案一直出，對台軍售竟然兩週內可以宣布三次。

但陳以信分析，拜登政府上台後也談台灣，但目的不在打台灣牌，而是在新塑美中競合關係之時，謹慎不讓台灣成為負面影響，因此美台關係轉趨低調。目的也從刺激北京，轉為務實對台友好。

陳以信指出，華府同意對台交往限制鬆綁，同時重新標舉美國的一中政策，軍事維持台海穩定，但又要求兩岸重啟對話追求和平。換言之，兩種華府對台政策都談台灣，但出發點不一樣，目的地自然也不一樣。一種在台海提油救火，蔡政府樂得亦步亦趨、趁火打劫；一種要台海重回現狀，蔡政府只得言聽計從、乖乖轉向。

陳以信認為，正因蔡政府美中台三方關係失衡，才讓台灣的兩岸政策，失去自主性，失去能動性，造成今天進退失據、取捨由人的難堪局面。

(中時 )