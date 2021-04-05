張育成5日在今年第3場例行賽開張，同時也幫助球隊印地安人開張，而且他教訓老虎隊算是為棒壇伸張正義，畢竟老虎新任總教練是辛屈(AJ Hinch)，也就是太空人作弊案教頭。張育成賽後說：「我很高興幫助球隊獲勝，他們(隊友)都為我高興，告訴我要保持下去。」對於7局上那支逆轉安，他其實沒想太多，「我只是做個深呼吸，在那一刻維持專注。」

傑克包爾(Jake Bauers)、布雷德利(Bobby Bradley)在春訓的時候被認為有機會頂上印地安人一壘位置，直到開幕戰前日，總教練法蘭柯納(Terry Francona)宣布由張育成擔任一壘先發，出乎外界預料。事實上法蘭柯納在春訓時就讓張育成守備一壘，張甚至在自己的推特帳號標示「游擊 一二三壘都可以」。

法蘭柯納對戰老虎之前說：「光憑他(張育成)揮棒的方式就有資格上場，特別是拿來對付左投。我認為他已經從男孩變成男人了，他更強壯、更靈活，在打擊區更有自信。」

大聯盟官網稱讚這一場勝利是印地安人的年輕化收到效果，張育成今年25歲，他從18歲開始就接受印地安人培養，同時與他獲得拔擢的還有27歲的中外野手盧普洛(Jordan Luplow)，盧普洛至今還未站穩大聯盟。5日打虎這一仗就是盧普洛在7局上轟出全壘打，把張育成送回本壘得分。

有趣的是印地安人官推拿這兩人名字來做標題，第一句是「Thank YU」感謝張育成的勝利打點，取自他的英譯名Yu。第二則推文是「Jor welcome」不客氣的諧音，取自盧普洛的名字Jordan，合起來就是「謝謝你，不客氣。」

(中時新聞網)