來到4月，大家紛紛開始物色春夏底妝，打算幫手邊的粉底換季，而且百貨的母親節檔期即將到來，底妝控一定要趁這波優惠把最想要的粉底帶回家。今年春夏ADDICTION、SUQQU、THREE、ANNA SUI、RMK紛紛推出粉底新品，無論是粉餅派或粉底液派，都能找到自己愛用的春夏底妝。

▍1.ADDICTION 完美癮耀顏氣墊粉餅

來到春夏，最怕底妝黏膩厚重，全新完美癮耀顏氣墊粉餅妝感非常輕盈薄透，能與肌膚完美服貼，添加濾鏡光微霧粉體，打造輕透、微霧、自然的底妝，完美服貼肌膚零粉感。

ADDICTION 完美癮耀顏氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

MODEL使用完美癮耀顏氣墊粉餅打造出無瑕的微霧感底妝。（圖／品牌提供）

▍2.SUQQU 晶采光艷粉餅

晶采光艷粉餅夠薄透又能有光澤，微濕潤但不黏膩，打破傳統粉餅過乾不能使用在眼周的問題，疊擦也不起乾屑，就算重複補妝依然薄透有光，呈現兼具優雅和性感氣質的「透瓷肌」。

MODEL使用晶采光艷粉餅上妝，重複疊擦也不會產生乾紋、乾屑。（邱映慈攝）

妝前先使用晶采柔肌妝前乳打底，接著使用晶采光艷粉餅上妝，粉底更服貼細緻。（邱映慈攝）

▍3.THREE 柔光極致晶透粉凝霜

柔光極致晶透粉凝霜含有全新成分「柔光纖維」，彷彿在肌膚表面形成一層密網，撫去肌膚凹凸紋理，喚醒柔軟澎潤的活力肌膚，一掃因為暗沉導致的惱人肌膚問題，長效維持感受不到毛孔的純淨透明妝感，帶來柔滑緊緻的效果，打造出拉提、充滿彈力的肌膚質感。

THREE 柔光極致晶透粉凝霜。（邱映慈攝）

柔光極致晶透粉凝霜擁有絕佳的延展性，用手指也能均勻上妝。（圖／品牌提供）

妝前先使用柔光極致晶透乳霜打底，接著使用柔光極致晶透粉凝霜，呈現彷彿天生好膚質的妝感。（邱映慈攝）

▍4.ANNA SUI 薔薇秘鏡防曬粉餅

薔薇秘鏡防曬粉餅有SPF30 PA+++的防曬係數，採用極致薄透的四重進化粉體科技：絲滑薄型粉末、雙色透明粉末、速效提亮粉末、長效持妝粉末，讓肌膚更加水嫩，猶如天鵝絨般絲滑裸透光，底妝更是全日細緻完美不黯沉。

ANNA SUI 薔薇秘鏡防曬粉餅。（圖／品牌提供）

MODEL使用薔薇秘鏡防曬粉餅打造出帶有微光的細緻底妝。（圖／品牌提供）

▍5.RMK 透光勻色粉底液

透光勻色粉底液可以提升肌膚的色調，充分運用自身膚色，同時補充不足的色澤，如：膚色不均、暗沉、泛紅感等，進而修飾提亮膚色，無需遮瑕、僅巧妙運用提亮效果，展現出彷彿沒上妝般的清透妝感，打造宛如新生的透明感美肌。

RMK 透光勻色粉底液。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)