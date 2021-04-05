長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）日前擱淺蘇伊士運河，導致運河斷航約一周，全球物流、甚至是美國海上軍事行動受到影響，不過埃及首位女船長艾斯萊達（Marwa Elselehdar）竟也意外中槍，原來有假新聞攻擊她是長賜輪擱淺原因，讓她一度相當苦惱，不過她也因為假新聞紅了。
英國廣播公司（BBC）報導，長賜輪卡蘇伊士運河期間，網路上竟流傳29歲埃及正妹船長艾斯萊達牽涉其中、導致貨輪擱淺的假消息，這篇假新聞似乎是改造沙烏地阿拉伯英文報紙「阿拉伯新聞報」（Arab News）一篇於3月22日刊登的真實故事，原版故事介紹艾斯萊達成為埃及首位女船長，不過假新聞卻指艾斯萊達導致長賜輪擱淺，後續還有多個以她為名的的假推特帳號散布這則假新聞。
艾斯萊達說她得知消息時大吃一驚，因為長賜輪擱淺那周她人正在隸屬於埃及海事安全局的「艾達4號」（Aida IV）補給船上擔任大副，當時船隻正行駛在埃及亞力山卓（Alexandria）港幾百英尺外。
艾斯萊達說完全不曉得誰散布假消息，以及為何散布假消息，她猜測可能因為自己女性的身份，或是身為埃及人而成為目標。
她表示已經在這個男性為主的產業多次遇到挑戰。她描述受到哥哥入讀阿拉伯科學技術海運學院（Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport，AASTMT）啟發，決定走上商船船員這條路，儘管學院只招收男生，但她仍毅然決然遞出申請，並且獲得前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）批准入讀。
就學期間艾斯萊達各方面受到性別歧視，她說上船後會遇到各式各樣不同想法的年長男性，難以遇到想法相近、可以溝通的人，她說獨自一人克服這些問題的挑戰相當大，因為埃及社會仍難以接受女性長期在船上工作的想法。
從學校畢業後艾斯萊達晉升「大副」，並且在2015年指揮「艾達4號」，讓「艾達4號」成為蘇伊士運河拓寬後首艘通行的船隻，她也成為通過運河的最年輕、及埃及首位女船長。2017年艾斯萊達在埃及婦女節活動上獲得總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）表揚。
艾斯萊達原本擔心流言會影響她的聲譽及職涯，因此竭盡所能地澄清，好在仍有許多人支持她、鼓勵她，讓她決定專注在獲得的支持上，轉念一想，她說現在反而比以前更有名了。
艾斯萊達5月將參與最後考試，取得全職船長資格，她希望自己能持續在船運業中擔當女性的榜樣。
根據國際海事組織（International Maritime Organization，IMO），目前全球海員中，只有2%為女性。
(中時新聞網)
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