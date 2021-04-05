長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺蘇伊士運河，導致運河斷航，29歲埃及正妹船長艾斯萊達（Marwa Elselehdar）意外受到假新聞攻擊，指責她是長賜輪擱淺原因，讓她一度相當苦惱，不過她也因此紅了。

長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）日前擱淺蘇伊士運河，導致運河斷航約一周，全球物流、甚至是美國海上軍事行動受到影響，不過埃及首位女船長艾斯萊達（Marwa Elselehdar）竟也意外中槍，原來有假新聞攻擊她是長賜輪擱淺原因，讓她一度相當苦惱，不過她也因為假新聞紅了。

英國廣播公司（BBC）報導，長賜輪卡蘇伊士運河期間，網路上竟流傳29歲埃及正妹船長艾斯萊達牽涉其中、導致貨輪擱淺的假消息，這篇假新聞似乎是改造沙烏地阿拉伯英文報紙「阿拉伯新聞報」（Arab News）一篇於3月22日刊登的真實故事，原版故事介紹艾斯萊達成為埃及首位女船長，不過假新聞卻指艾斯萊達導致長賜輪擱淺，後續還有多個以她為名的的假推特帳號散布這則假新聞。

Marwa Elselehdar: 'I was blamed for blocking the Suez Canal' https://t.co/Bs0nCcdT3B — BBC News (UK) (@BBCNews) April 3, 2021

艾斯萊達說她得知消息時大吃一驚，因為長賜輪擱淺那周她人正在隸屬於埃及海事安全局的「艾達4號」（Aida IV）補給船上擔任大副，當時船隻正行駛在埃及亞力山卓（Alexandria）港幾百英尺外。

艾斯萊達說完全不曉得誰散布假消息，以及為何散布假消息，她猜測可能因為自己女性的身份，或是身為埃及人而成為目標。

Egypt's first female ship captain was at the centre of a fake news campaign that blamed her for bringing one of the world's most strategic shipping routes, the Suez Canal, to a halt, as per a report #SuezCrisis https://t.co/rsmbjBXZPg — Hindustan Times (@htTweets) April 4, 2021

她表示已經在這個男性為主的產業多次遇到挑戰。她描述受到哥哥入讀阿拉伯科學技術海運學院（Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport，AASTMT）啟發，決定走上商船船員這條路，儘管學院只招收男生，但她仍毅然決然遞出申請，並且獲得前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）批准入讀。

就學期間艾斯萊達各方面受到性別歧視，她說上船後會遇到各式各樣不同想法的年長男性，難以遇到想法相近、可以溝通的人，她說獨自一人克服這些問題的挑戰相當大，因為埃及社會仍難以接受女性長期在船上工作的想法。

從學校畢業後艾斯萊達晉升「大副」，並且在2015年指揮「艾達4號」，讓「艾達4號」成為蘇伊士運河拓寬後首艘通行的船隻，她也成為通過運河的最年輕、及埃及首位女船長。2017年艾斯萊達在埃及婦女節活動上獲得總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）表揚。

艾斯萊達原本擔心流言會影響她的聲譽及職涯，因此竭盡所能地澄清，好在仍有許多人支持她、鼓勵她，讓她決定專注在獲得的支持上，轉念一想，她說現在反而比以前更有名了。

Marasi News and industry leaders support Capt. Marwa Elselehdar and celebrate her success in the industry. In an industry that's thriving, there's no room for fake news. It’s time to stop the cancel and trolling culture. #MarasiNewsSupportsCaptMarwa #StopFalsifyingFacts pic.twitter.com/5dldO3ZyLy — Marasi news magazine (@MarasiNews) March 30, 2021

艾斯萊達5月將參與最後考試，取得全職船長資格，她希望自己能持續在船運業中擔當女性的榜樣。

根據國際海事組織（International Maritime Organization，IMO），目前全球海員中，只有2%為女性。

(中時新聞網)