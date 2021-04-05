200萬網紅Joeman近日錄JET《大尋寶家》，直接將超跑藍寶堅尼開進攝影棚鑑定，可以說是該節目開錄以來最大的寶物，製作單位為此還特地換到大攝影棚錄影，連鑑定專家秦老闆看了也忍不住說：「今天竟然把我夢寐以求的小三開來了。」節目一開場，Joeman從超跑車走下來，主持人丁靜怡說：「我從來沒有坐過超跑，婚前沒有機會，婚後更沒有機會坐到。」Joeman為她圓夢，他提及媽媽是坐上副駕的第一個女人，「因為我知道會幫我踩剎車的人就是媽媽」。

Joeman自爆曾開在市民大道上，看到旁邊一台車開得超慢，後來發現對方副駕正在拍他，過沒多久他的Instagram就收到有人問說這是不是他，讓Joeman好氣又好笑回覆：「下次開車不要這麼慢，要注意安全。」秦老闆也是愛車人士，兩年前就與Joeman認識，當時Joeman來拜訪，秦老闆見面後就鐵口直斷Joeman三年之內必破2百萬訂閱數，也讓Joeman想起這段往事驚呼連連。

Joeman帶球鞋來鑑價。（JET提供）

Joeman在做YouTuber前，原本在科技業上班，他也分享轉行當網紅的過程，他過去在擔任產品經理時，要跟業務講怎麼賣，當他介紹到一半時，看著台下業務只有3到30多人，當時心想作為一個舞台，他希望台下能有數十萬人，「講直白一點就是我悶騷，想紅，所以就毅然決然辭職，往新媒體發展。」並坦言至今完全不後悔。

(中時 )