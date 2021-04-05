「魚丁糸」可田、董事長樂團吉董受「2021桃園鐵玫瑰熱音賞」之邀前進校園。（新視紀整合行銷提供）

「魚丁糸」可田、董事長樂團吉董受「2021桃園鐵玫瑰熱音賞」之邀前進校園。（新視紀整合行銷提供）

「魚丁糸」可田、董事長樂團吉董受「2021桃園鐵玫瑰熱音賞」之邀前進校園，到台北海洋科技大學、世新大學經驗分享，回憶起年少輕狂的歲月，董事長樂團主唱吉董自爆高中時期都是上午讀書、下午練團；魚丁糸團長可田曾與團員在演出完後大解放，以裸泳慶祝。來自中部的可田常到校園演講或私下散步運動，只是現在看見校園的學生，他感嘆：「天啊！他們都是2000年後出生的，當年我在讀大學，時間怎麼會過這麼快。」回想年少輕狂，可田坦承曾叛逆到與教授互罵，更是第1位在政大行政大樓前辦活動的始祖。

從小學鋼琴的可田，高中開始學吉他、直笛也吹得不錯，音樂啟蒙來自出生四小時候母親播放的第一首兒歌，因此他首次給兒子聽的音樂就是蘇打綠〈冬未了〉，以及古典音樂、搖滾等，他笑說：「音樂教育要從小開始訓練。他一定就不想聽，我就不管他，硬放給他聽。」因為蘇打綠，可田擁有許多初體驗，包括大學畢業後首次環台演出，借住各地朋友家。搭配單曲發行首次進政大演出，因為演出當天是5月30日，後來不少人便覺得5月30日是蘇打綠生日。由於蘇打綠團員有一半都是游泳校隊，當時完成演出後就在泳池喝酒慶祝，還有團員跳下去裸泳，現在回想起來著實瘋狂。「2021桃園鐵玫瑰熱音賞」7日截止報名，相關資訊可洽活動官網http：／／www.taoyuanironrosemusic.com.tw／。

(中時 )