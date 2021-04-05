新竹縣環保局導入移動式「空氣品質監測車」日前正式上路，將針對易發生空汙事件地區，執行不定期連續監測，期逐步建立完整的空氣品質背景資料，隨時監控汙染熱點及追蹤改善情形，以便確實掌握潛在汙染源附近區域空氣品質變化情形，讓空汙事件無所遁形。

新竹縣市是高科技產業重鎮，縣內有新竹科學園區、台元科技園區、湖口工業區及遠東化纖等知名大廠，每當有工廠發生空汙事件，時都引發民眾強烈不滿，縣長楊文科要求環保局長朱振群加強空氣汙染防制及改善。

朱振群指出，近年來該局在空氣汙染防制採採取多面向的努力，提升空氣品質已見初步成效，環保署去年底公布「直轄市、縣市各級空氣汙染防制區」，除最新納入計算的臭氧濃度標準外，新竹縣的空氣品質平均符合二級防制區空氣品質標準，僅次於宜蘭和花東地區。

朱振群說，縣內有固定式空氣品質測站及微型監測站，長期監測空氣品質，空氣品質監測車具有較高機動性，可補固定式測站不及之處，更重要的是，空品監測車採用的檢測方法均符合環檢所規定，可分析的項目和數據，都較微型感測器的準確度還高。

新竹縣移動式空氣品質監測車日前正式上路，監測項目包含PM10、PM2.5、O3、NOX、SO2、CO、THC、溫度、濕度、風向及風速，並可依據測站或地區特性，機動性選擇執行揮發性有機汙染物監測，即時掌握空氣中汙染物濃度變化情形。

朱振群表示，該局針對空汙問題會持續做好監督工作，促使縣內工業區等潛在汙染產業做好相關改善措施，維護民眾良好的生活環境。

(中時 )