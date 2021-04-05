新北市汐止區68歲許姓造墓業者違法增建、擴建個人墓變成家族墓，行賄張姓巡山員12萬元而遭舉報，張自首並繳回犯罪所得換得免刑，但因公務員登載不實罪，遭判處徒刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間提供20小時義務勞務，但許姓造墓業者雖矢口否認，合議庭以張不會甘冒受刑事懲罰胡亂檢舉，依交付賄賂罪，判處徒刑1年4月，褫奪公權1年。

張姓臨時工自2018年3月起，負責汐止區轄內的公墓巡查、現地會勘、實際丈量，依主管機關規定，2002年以後，個人墓不得增加高度、擴大面積變成家族墓，但許姓建墓業者，卻在2018年5、6月間，以每座4萬元現金行賄張，暗示他不要舉報擴建，張則向墓地主人收取80萬的修繕費。

之後因汐止區墓地遭人檢舉濫葬，張主動向廉政署自首，並稱拿到現金後放在家裡，每天拿一點出來花，而他一個月僅需1萬多元，所有賄款全部繳回。但許姓業者矢口否認，並稱因幫忙勸架，導致張心生怨懟，刻意栽贓他，許更指張曾嗆他「公所不要做，山上墓的也不要做」，意指是大家同歸於盡，隨後就遭到檢舉，實則並未給過錢。

法院傳喚3名墓地主人到庭，他們提出的資料顯示有擴建、增建的情形，並從墓碑上字跡能分辨修繕時間點，且墓地修繕竟沒有申請與常理不符，以許從事10幾年不可不知。另外，判決更指，張不可能冒著遭行政懲處的風險，甘願繳交12萬賄款，刻意誣陷對他根本沒有好處，因而採信張男自白，依法予以免除其刑。

判決指出，許男目前無業，藉由兒子撫養，但始終否認犯行，未見悔意，更以「陋習」為藉口，依法判處徒刑1年4月，全案仍可上訴。

(中時 )