2021新竹市兒童藝術節將於5日晚間圓滿落幕，市府預估4天活動可望帶來約40萬人次遊客。（陳育賢攝）

2021新竹市兒童藝術節將於5日晚間圓滿落幕，市府預估4天活動可望帶來約40萬人次遊客，其中，左岸「風的運動場」有25萬人次造訪、新竹州廳系列活動有15萬人次，人潮也帶動飯店住房率，小吃店家生意更明顯成長，不少業者業績成長至少5成。

市長林智堅表示，新竹市兒童藝術節去年因疫情停辦，今年疫情趨緩後，兒藝節強勢回歸，吸引來自全台各地的大小朋友造訪。市府透過遊具、光雕、樂高展等造訪人次推估，兒藝節每天都有5至6萬人次湧入左岸，州廳周邊活動累積前3天逾10萬人次，兒藝節整體造訪人數前3天已經累積30萬人次，預估今天活動至晚間結束時，累計兩處遊客應可突破40萬人次。

另外，透過中華電信電信台大數據顯示，參訪民眾包含各年齡層，以60歲以上為最大宗，占32.9％，其次為30至40歲為30％，顯示來訪兒藝節大多為家庭遊、親子遊，大部分都是爺爺奶奶、爸爸媽媽帶著孩子一起來。

但由於因中華電信大數據以手機為調查根據，根據現場工作人員觀察，兒藝節主要群眾14歲以下兒童，因沒有手機、未納入計算，實際上應是主要參與族群。

市府指出，兒藝節期間集結舊城區200間友善店家，不僅有友善廁所、友善外語等服務，還推出「集章送好禮」活動，部分店家更打出優惠。此舉讓民眾方便暢遊竹市外，更拉抬觀光消費市場，多數店家生意成長至少超過2成，不少業者甚至超過5成。

芙洛麗大飯店即表示，此次連假搭配兒童藝術節行銷，推出超值線上旅展住宿券，連假前3天住房高達95％，親子住宿比率高；新竹國賓大飯店推出的「樂園童享樂」住房專案，提供住房可任意搭配主題樂園門票，受惠兒藝節帶來的人潮，住房率高達90％。

城市行銷處表示，連假期間有兒藝節、樂高展、古蹟光雕與味市集活動外，市府也推出舊城線6場次及南寮線4場次小旅行行程，共有200人參加，活動反應熱烈。另也邀請大家暑假再來訪竹市，參與「新竹光臨藝術節」，欣賞來自8個國家、76件藝術作品，感受最有藝術感、科技感與未來感的作品。

(中時 )