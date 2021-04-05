台鐵太魯閣號408車次重大死傷事故搜救工作進入第4天，機務搶修隊與搜救人員發現第6車廂轉向架下方仍有遺體卡在下方，下午搜救人員確認，卡在車體下的並非遺體而是殘肢，確認是屬於家住台東的莊姓憲兵，目前仍待斷肢移出。

莊員的遺體在昨(4日)以家屬指認後，運回台東老家，但搶修人員在進行第五節車廂拖離時，發現第6車廂尚有遺體壓在約15噸的火車轉向架下方，救援困難，中午搜救人員確認，該截斷肢屬於莊員的殘肢。

由於莊男遺體可能相當破碎，因此事前已往刑事局由刑事鑑識人員採集「指紋、DNA」進行比對，昨(4日)中午家屬指認時，終於比對吻合完成指認。

408次太魯閣號發生事故後，家住台東的莊姓女子就在臉書泣訴，21歲擔任軍職的弟弟就在該班車上，遲沒收到台鐵及相關單位通知，唯一來源只有憲兵隊告知，弟弟仍生死未卜，為此高齡七旬的老父還趕往花蓮等待好消息。

莊女表示，這次總共有5個親友搭乘該列車，其中4人坐第6車廂受到輕傷已送醫，弟弟則坐在第5車廂，然而無論她如何撥打弟弟的電話都一直沒有回應，甚至連弟弟在列車上也是被親友通知，家屬收到消息後紛紛趕往花蓮。

莊小姐表示，弟弟是現役軍人，目前在台東憲兵隊服務，剛好在北部受訓，連假回台東部隊，卻傳來不幸消息。

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(中時新聞網)