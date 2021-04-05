大陸男神胡歌2015年演出《琅琊榜》再創事業高峰，不過因為他沒有頻繁更新社群，加上之後僅有4部電視劇上映，近2年多更是沒有新作品，讓網友都調侃他很像失蹤人口，最近他接受雜誌採訪時，也表示已看到自己演藝事業的天花板，所以才把重心放在公益上。

胡歌接受陸版《GQ》訪問時坦言，年輕時想得都是如何在專業上有改變和突破，「但是現在這個階段，我看到了自己的天花板在哪裡。我人都40了，可能我再努力、再突破，也就這樣了，已經看到天花板了。」所以胡歌也表示，現在他更加仔細挑選能磨練演技的角色。

其實胡歌2004年以新人之姿，出演《仙劍奇俠傳》男主角李逍遙爆紅，之後戲約不斷，未料2006年他發生嚴重車禍，右臉接近毀容，好友兼助理張冕更因此過世，讓他受到極大打擊。

休息1年的胡歌，重新復出拍戲，之後出演的《射鵰英雄傳》、《神話》都有超高收視，他也開始力求改變，嘗試不同的角色，2015年他因《琅琊榜》、《偽裝者》，再創事業高峰。

外界對於他從地獄爬起、再度登頂的勵志故事給予肯定，加上他低調又謙遜，成為演藝圈成功轉型的榜樣，不過這讓他常感到「受之有愧」，所以他開始思考自己和社會、自然、世界的關係，並思考自己能做些什麼，所以這些年很關心保護環境的公益項目。

(中時新聞網)