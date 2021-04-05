大陸網友近來接力連環爆，抖出不少偶像明星的猛料，日前又有一名網友爆料，有一名知名男星已有3歲孩子，卻向粉絲隱瞞結婚生子的消息，並提供線索，包括今年的新作流量不好，和女友交往多年等等，消息一出，立刻引發熱烈討論，不少網友都猜測男主角是曾演過《微微一笑很傾城》的白宇。

網友指出，該名男星是演BL劇走紅的流量明星，走紅之後一直都發展不錯，但今年的作品表現並不好，且他有一名交往多年的女友，女方的名字是疊字，許多網友都根據線索，猜測該名男星是白宇，白宇就是靠著BL劇《鎮魂》爆紅，而他也有一個交往多年的女友劉萌萌。

有網友爆料知名男星已經有3歲小孩。(圖/翻攝自新浪娛樂)

網友發現，白宇雖然靠《鎮魂》打開知名度，今年主演的電視劇《假日暖洋洋》卻沒什麼討論度，整整跡象都顯示爆料對象就是白噢，然而消息曝光後，網友們卻沒有太大的反應，認為如果是真的，也十分祝福，沒必要對此事抨擊，畢竟之前知名男星朱一龍也曾傳出隱婚生子的消息。

白宇和女友劉萌萌交往多年。(圖/翻攝自新浪娛樂)

加上白宇早就公開承認有女友，又穩定交往很長一段時間，因此網友接受度很高，都紛紛獻上祝福。事實上，當時白宇和劉萌萌被拍到，儘管他剛走紅，卻還是大方承認，也好幾次被拍到2人大方秀恩愛的畫面，敢做敢當的坦蕩蕩態度，在當時也為他圈了不少粉絲。

(中時新聞網)