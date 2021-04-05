太魯閣事件發生後，台鐵原本稱當時是工地主任李義祥一人回工地肇禍，但網友PO出照片顯示，當時站在邊坡上含李義祥至少有5人，花蓮地檢署也證實事發時工地有2人以上，但一名網友在臉書發文喊冤，指照片裡其中一人是他的舅舅，事發當下舅舅順利脫困爬上邊坡，卻被一旁的乘客拍下，誤以為是李義祥同夥，希望透過貼文能還舅舅一個公道。

一名網友在網路表示，被誤人為李義祥同夥的工人，其實是舅舅，也是這次太魯閣的乘客。（圖／翻攝自家屬臉書）

太魯閣出事時，軌道上方工地倒底有幾個人，現在成檢警調查重點，根據網友在PTT貼出的照片，現場除了李義祥至少有5人，但除了林義祥，其他人的身份成謎，台鐵說都不認識，花蓮地檢署為此特別公布LINE ID，希望全民提供線索，以釐清其他人身份。

男子為了證明自己是太魯閣列車的乘客，並秀出車票自清。（圖／翻攝自家屬臉書）

一名網友今天中午在臉書社團《花蓮同鄉會》分享一張照片，指照片中的人是他的舅舅，也是網友目擊邊坡上和李義祥站在一起的其中一人，網友提供的照片中，男子拿著事故列車、太魯閣408次的車票。

不少網友分享事發當時的照片，發現邊坡上不只李義祥一人，但今有家屬在網路發文澄清表示，「這位是我舅舅」，也是當時太魯閣的乘客。（圖／翻攝自PTT）

原PO說，事發當天舅舅坐在第一節車廂36號的位置，列車出軌後，舅舅因身體沒有大礙，自行脫困後爬上邊坡，結果被一旁的乘客拍到，被誤認為是李義祥的同夥，希望透過照片和說明，還舅舅一個清白，也並希望大家能替他分享。

貼文曝光後，隨即引發大批網友轉載，紛紛留言「真的不要隨便看圖說故事」、「支持原PO提告」、「真的是二度傷害」、「希望早日還舅舅一個公道」等。

(中時新聞網)