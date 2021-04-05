陳伶宣近日錄高點綜合台《震震有詞》，暢聊「超扯外遇謊言與藉口」。她一開口便說：「婚前我遇到的幾乎都是渣男。」而且前男友都愛合理化出軌行為，像是「我心在妳這，但身體偶爾去別人那。」、「放心，身體洗一洗是乾淨的。」等超瞎藉口，她提及婚前交往的前醫師男友，自己一路陪伴他從實習醫師當上正式醫師，後來對方越來越忙，甚至不接電話，她才發現有狀況。

陳伶宣某次下班找不到醫師男友，對方當天稍晚才回電表示，是因急診室遇車禍事故湧入大量病患，她還對自己打擾他的工作而自責，沒想到男友返家後，她看了對方手機，竟跳出「謝謝你剛才陪伴我」等訊息，她問了男友得到的解釋是：「朋友剛好到急診室請我協助，就是一則表達謝意的訊息。」為安撫陳伶宣，男友還當她面回覆訊息「還好嗎？目前身體都沒事吧？＠＠」但＠＠符號讓她起疑心，「這不是他平時傳訊息的習慣」，她趁男友離開時用對方手機回覆：「剛剛我女友在旁邊＠＠」沒想到對方秒回：「好險我們有暗號。」她質問男友，沒想到對方只是一句「被妳發現囉」。

陳伶宣近日上節目。（和展影視提供）

有了男友出軌經驗後，陳伶宣為預防還跟男友諜對諜，像是出外景會提早一天回家、出門前垃圾桶清空，但還是讓她抓到男友再度出軌的證據，雖然男友扯說是乾妹妹來家裡談心，沙發上的水漬是因打翻紅酒，但她一個個抽絲剝繭，有如柯南上身抓到男友再度出軌。面對男友第一次出軌，陳伶宣坦言當時年紀輕，也看在對方願意承認錯誤而再給對方一次機會，但再度抓到出軌，她決定放手。

(中時 )