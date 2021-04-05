許書豪日前受邀請拍攝「莒光園地」單元。 （國防部提供）

許書豪日前受邀請拍攝「莒光園地」單元。 （國防部提供）

許書豪日前受到國防部邀請拍攝軍中「莒光園地」單元，特別前往「憲兵快速反應連」體驗一日憲兵生活，把重達370公斤以上的重機，訓練到人車合一的境界。除了基本的肌力要求，還要靠經驗與技巧的傳授，一到現場就感受到「下馬威」的許書豪，接連訓練「倒車扶正」、「肌力推車」及「重大慶典展演隊型演練」等項目，短短不到一天時間，已手忙腳亂、汗流夾背；許書豪笑說：「倒車扶正最難，懺悔最近太少重訓，隔天直接跑健身房補習。」

身高超過180公分的許書豪，首次換上憲兵制服英俊挺拔活，且第一次穿起防摔衣，整個人活脫像有著防護罩的金剛戰士；他透露當年入伍新訓後一度考慮過憲兵，這次體驗剛好滿足他多年來的好奇心。 其實許書豪當初研究所畢業後入伍當自願役，他當時簽下11個月的傘兵役，事前還沒讓家人知道， 「我覺得當兵將近一年時間，要嘛就當最爽的，要嘛就當最有意義的，我選第二個」。

陸軍的航空特戰（傘兵）退伍的他，回憶當兵甘苦，許書豪幽默表示，當時跟同梯都會互開玩笑「搭飛機都搭半票，因為在空中就要跳出機門回地面」，大伙兒歷經辛苦訓練，培養出革命情感。有趣的是，許書豪當兵時是班上身高最高、跳傘排第一位，頭一次要從飛機上往下跳的那刻，他雙腳發抖，「預備時我是負責站在機門邊負責『擋門』的，其他人要跟在我後面，出去後傘張開才鬆了一口氣」；即便跳傘造成滿身瘀青，他從沒後悔過這個選擇。

許書豪近期除了持續宣傳新EP 《Nonstop]》，正積極準備5月22日在後台咖啡舉辦的「空白鍵之後」音樂會，「最近常常籌備及彩排到半夜，透過這場音樂會想給大家按下暫停，讓大機有喘息的感覺，除了一直往前衝的同時，回頭看看最初的自己」，音樂會相關訊息近期在官方臉書公佈。

(中時 )