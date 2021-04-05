中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1049)，為印尼籍20多歲女性，同時也是兩天來第2例印尼境外生來台後確診。

指揮中心表示，案1049為印尼籍20多歲女性，今(2021)年3月21日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所進行檢疫，4月3日由衛生單位安排期滿前採檢，於今日確診(Ct值34，次日採檢陰性，IgM、IgG皆為陽性)，自述曾於當地接觸過確診者。因個案入境至今並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計191,769例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含189,901例排除)，其中1,048例確診，分別為932例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、1004人解除隔離、34人住院隔離中。

(中時新聞網)