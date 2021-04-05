台鐵太魯閣意外撞車出軌死傷慘重，義祥工程社負責任人李義祥涉嫌將工程車停在山坡未拉手煞車釀禍，他供稱只有自己在場，檢方查出不只他1人，罹難者家屬聽聞氣憤表示，「李應該負起責任，若說謊就真的惹我們生氣了。」

罹難者蘇昱銘家屬昨擲杯想帶他回家，卻一直沒有答案，今早其大姑姑前來靈堂要和蘇的媽媽、哥哥會合，一起商討如何處理後事，她哽咽的說，現在不論肇事者是否只是在邊坡觀看，沒有到現場救援，無論狀況如何，現在人都已經走了，沒什麼好講的，只要修復好遺體、辦理好喪事，一切能圓滿結束就夠了。

但有媒體提及，檢警調查時，李義祥供稱只有自己一人在現場，但檢方今早對外說明，現在已有相關事證，確定現場照少有2人以上，蘇昱銘姑姑得知後，氣憤表示，李應該要負起這個責任，假如當天沒有施工另當別論，但若真的施工他卻還說謊，「那就真的惹我們生氣了」。

蘇昱銘姑姑強調，李義祥真的不該說謊，他一個人害死很多人，現在還有受傷在醫院救治的民眾，他必須要跟家屬有個交代，不可以什麼都說不知道，推卸責任的行為，相當不應該。

至於李義祥昨裁定羈押一事，家屬激動說道，就是怕李會脫產、偷渡，檢方把他羈押是正確的，不能讓李跟外界的人溝通，相信檢察官是站在家屬這邊；花蓮地檢署檢察長俞秀端今早也說明，檢方這3天已連續進行3次搜索，也掌握並正在著手查扣李義祥的財產，一定會努力不讓他脫產。

(中時 )