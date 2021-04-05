莎莎主持TVBS《食尚玩家》13年，因健康因素宣布暫時卸下主持棒，6日將播出她所主持的最後一集，她與哈孝遠、麥克斯等主持群邀請《食尚》好友組成走春團，規劃三天兩夜小旅行，從台北一路爆吃到高雄，為13年的緣份劃下完美休止符。走春團成員有吳速玲、撒基努及謝沅瑾。

走春團皆因《食尚玩家》湊在一起，這回聚在一起相處不過短短三天，就讓吳速玲展現不為人知的單純少女心真面目，連謝沅瑾都被「帶壞」，搞笑哏連環爆，讓現場少了離別感傷，不改節目一貫歡樂風格。最後一集即將播出，莎莎談及暫別還是有諸多不捨，最不捨的莫過於節目團隊們：「謝謝身邊所有的工作夥伴，因為跟你們一起，這真的是全世界最幸福的工作。」

莎莎與哈孝遠擁有好交情。（TVBS提供）

莎莎感嘆少了《食尚》外景，沒辦法頻繁出去玩，她笑說：「以後出去玩都要自己做功課了，好煩。」《食尚》好友則紛紛鼓勵莎莎，巴鈺呼籲：「把身體養好等你。」夢多也說：「辛苦了我的好朋友，夢多TV在等你。」小嫻則感性相約：「莎莎老闆娘，身體養好健康平安，一起曬太陽、嚕貓咪、編手環呀。」

(中時 )