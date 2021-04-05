蔣偉文(左)全家動員投入卡通配音。（艾迪昇傳播提供）

蔣偉文在兒童節推出快閃卡通。（艾迪昇傳播提供）

蔣偉文去年成立文創品牌「Jackson＆DiDi」，陸續開發紅包、胸章、資料夾與口罩等品項，他今年兒童節再推出新計畫─「快閃卡通電影院」，臉書陸續推出20-30秒卡通動畫，除了和專業團隊共同繪製完成，卡通的配音還動員全家獻聲，2個兒子Jackson、Leyton配音頗有架式，常常一次OK，蔣偉文自豪笑說：「表演細胞是會遺傳的！」

蔣偉文去年在臉書創作插畫，紀錄家中兒子的爆笑、溫馨日常，圖案逗趣可愛，常帶給人會心一笑，得到許多粉絲喜愛。他今年將過去精彩的插畫動畫化，擴充成20-30秒的卡通影片，有描述兒子童言童語的《春天去哪裡了》、《地球是我的》，或是調侃自己凸槌的《電梯內的訓話》、《可怕的年獸》，每則動畫雖只有短短幾秒，但有時為了一個分鏡，就琢磨好幾天。蔣偉文表示，希望透過卡通，讓觀眾找回最赤誠的童心。

這次卡通配音不假他人之手，而是全家總動員，蔣偉文原本擔心2個兒子搞不清楚狀況，會錄製很久，沒想到常常一口氣就完成。兒子的好表現，蔣偉文推敲除了遺傳到自己的表演細胞，老婆每天晚上說學逗唱講床邊故事，也有很大影響，他爆料老婆過往經驗，「再加上我老婆曾經當過配音員，兒子每天聽她表演，聽了5年總會耳濡目染」。

蔣偉文透露，自從兒子開始參與卡通配音，每天就吵著要看成品，「特別是小兒子，上一秒才配音完，下一秒就要看成品，他以為配好音，卡通就完成了」。卡通完成後，兒子們成為社區的小小風雲人物，「有時候我會趁著帶兒子到社區中庭玩的時候，檢查成品有沒有疏漏，這時候其他小朋友就會過來圍觀，邊看邊討論故事情節，我看兒子們的表情，應該是挺得意自己的故事變成卡通」。

將家庭故事變成動畫後，家人因此有更多交流機會。蔣偉文表示，每完成一則動畫，兒子們那幾天就會瞎起鬨，不斷重覆他們配音的對白，常把他和老婆逗得大笑不止，自己的父母也重拾童心，看得樂此不疲，到處與人分享，「特別是我爸爸曾也是個漫畫家，他看到我不斷有創作問世，很開心家中的藝術風氣能傳承下去」。

(中時 )