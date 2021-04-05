國民黨再質疑2018年普悠瑪列車事故台鐵總體檢報告行政院未核定。行政院發言人羅秉成今天澄清，台鐵總體檢報告通過後即持續執行，依法無需核定也不待核定，而報告通過的144項改善建議，交通部已完成解除列管109項。

國民黨立法院黨團書記長鄭麗文今天指出，2018年普悠瑪列車翻覆事故，成立行政院層級的台鐵總體檢專案小組，但隨著時任行政院長的賴清德卸任院長後，蘇貞昌上台後卻不聞不問，專案小組從此不再運作，蘇貞昌欠民眾一個交代；總體檢報告出爐後，但行政院卻未核定。

羅秉成指出，台鐵太魯閣號發生如此重大傷亡災害，行政院長蘇貞昌第一時間就指示「搶救、搶通及關懷照顧」是政府立即要優先處理的三項要務。

對於行政院「台鐵總體檢小組」檢討報告相關辦理情形，羅秉成說，該總體檢報告依法並不需經過行政院核定也不待核定，決議通過後即責由交通部督導執行。外界所謂總體檢報告公開上網的時程，並不影響台鐵本早已持續進行的改善作業。

羅秉成說，總體檢專案小組會議共召開十次會議，於2019年1月18日最後一次會議決議通過總體檢報告，並通過144項改善建議，由交通部督管執行，而政院旋於三日後，即2019年1月21日，就以秘書長函將會議決議內容正式通函發文各相關部會，由交通部依示督導，事實上，台鐵局也立即自同年2月起執行並每月檢討改善，且將改善情形公布於台鐵局官網。

羅秉成說，截止目前，144項改善建議交通部已完成解除列管者109項，可歸納為以下六大項：一、成立營運安全處，推動建置安全管理系統。二、查明普悠瑪主風泵異常原因，完成散熱鰭片清潔。三、完成ATP隔離遠端監視系統連線及優化、修正通報SOP、加強考核。四、明訂各型機車出庫檢查SOP、最低設備清單。五、全面實施司機員毒藥物檢驗。六、持續增補人力、核定福利精進措施、改善值勤備勤宿舍等；至於尚未改善完成者多屬中長期辦理事項，例如票價調整、虧損財務處理、鐵路法修法、組織再造等課題。

(工商 )