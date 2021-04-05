高雄道德院住持、台灣首位女道長翁太明（前中），號召百人組法師團，6日將啟程前往花蓮引魂、超度亡靈。（道德院提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄道德院長年來扶弱濟貧，今年濟貧目標訂為12.9萬戶。（道德院提供／柯宗緯高雄傳真）

台鐵太魯閣號出軌釀成重大死傷，高雄道德院住持、台灣首位女道長翁太明，號召百人組法師團，6日將啟程前往花蓮引魂、超度亡靈，在7、8日（頭六、頭七）連續兩天兩夜進行法事科儀，預料將花費400萬元，祈求亡靈永脫六道輪迴之苦。

翁太明透露，這起重大交通意外後，4日道德院發爐，經擲筊請示太上道祖，獲得指示將組團到花蓮超度亡魂，5日已有8人先行出發搭壇，6日則有兩輛遊覽車，由皈依弟子、太上道德慈善會會員等共百人組團，出發花蓮縣新城村舉辨超度法會。

翁太明表示，大家會各司其職，煮東西、參拜、寫疏文、念經文等，超渡法會地點在花蓮縣新城村新興二街附近重劃區空地，預計6日搭壇，7、8日兩天兩夜輪班不停歇進行超度法會。

法會現場設有380桌普度桌，每桌1600百元，加上其他全部花費，零零總總超過400萬元。翁太明說，全數經費由道德院支出，這也是平日信徒所捐贈的香油錢，這次用實質的行動，發揮大愛精神。

「人生這條路，早走、晚走，都得走！」翁太明也感慨，此次意外奪走50條性命，造成百人受傷，但人生無常，希望超度太魯閣號事故中往生的亡魂，引領往生東方長樂世界，蓮花化生、聽經聞法，永脫六道輪迴苦。

過去國內外發生重大意外事件，包括921大地震、桃芝颱風水災、華航大園空難、阿里山森林鐵路車禍、88水災小林村滅村、日本311水災等，高雄道德院都前往超度亡魂及發放慰問金；10年來，也全台巡迴濟貧，花費近8億元，今年濟貧目標訂為12.9萬戶。

(中時 )