蔡女親友在車外ㄧㄧ等著跟她告別。（曹婷婷攝）

蔡女靈車由歸仁警分局幫當前導車，下午近2點駛抵蔡家（曹婷婷攝）

「鵑仔，回家了喔，不痛了！」住在台南關廟區的21歲女憲兵蔡慧鵑，不幸在台鐵太魯閣號事故中罹難，大體在歸仁警分局警備車前導下，今天下午近2點返回關廟住處，蔡女阿嬤哭到不能自己，不少親友也爭相看她最後一眼，現場氣氛哀戚，短暫停留後，車隊驅車前往台南市立殯儀舘。

蔡女靈車今天在歸仁警分局協助前導下，從花蓮啟程，先依習俗回到關廟，讓蔡女「回家」看最後一眼，不少親友都等在家門口等候，接近2點時，警方前導車駛近蔡家，蔡女阿嬤哭著在親友攙扶下看著孫女大體，口中頻喊「鵑仔，妳回家了！」讓人聞之鼻酸。

蔡女在家人眼中是相當乖巧、貼心的孩子，高中成績優異可錄取頂尖大學，但她卻為了分擔父母經濟壓力，毅然選擇從軍，派至台南憲兵隊服役，服役期間持續進修，工作表現也受到長官賞識，目前則在台北受訓。這次連假跟家族安排到東部出遊，蔡女家屬、親友自台南包遊覽車前往，她獨自從台北搭太魯閣號到花蓮，未料，遇上這場劫難，天人永隔。

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(中時 )