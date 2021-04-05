女星丁寧出道前是體專出身，長期練舞和學瑜伽練就強壯的身體，但這一周她的身體狀況百出，不但泌尿道結石造成異常出血，還長了針眼、腸胃炎，就連被蚊蟲咬都會腫大包，加上身邊發生許多事情，無力中卻有了新的人生領悟。

丁寧5日凌晨透過社群網站敘述近日的身體微恙，「一個星期裡面泌尿道結石異常出血針眼腸胃炎，連被蚊蟲咬都會腫得像饅頭一樣......這對一直健壯的我來說真的很特別。」難得連休3天假，每天都睡滿12個小時，不過身邊發生許多事情都無力改變，感到煩躁又沮喪，甚至覺得自己不應該經歷這些事，和朋友聊天過後，某天忽然在微風中感動到流淚，感受到身體雖然疲累、但內心相當平靜，發覺「珍惜我現在僅有的是我現在最重要的工作，因為生命何時流逝，不是我們可以計算的」。

丁寧1周內健康狀況頻出。

眼見太魯閣號出軌造成多人傷亡，丁寧感嘆地說：「對於失去還在悲痛中的家屬，我們不知道這個傷口何時會痊癒，也不會知道這樣子的驚嚇以及痛苦何時會停止，但是唯一能做的就是，記住這個生命帶來的美好，帶著他們的愛繼續好好活下去」。她呼籲家屬不要壓抑情緒，「該哭就哭該憤怒就憤怒，保持警覺自己的情緒全然接受自己的悲傷」並祝福罹難者能「一路走向光成為光」，也希望家屬能夠在悲痛中找到繼續走下去的力量。

(中時新聞網)