台北股市上周雖然僅4個交易日，但加權指數仍在清明連假前夕創下盤中16602點、收盤16571點的新高紀錄，投資人不免對本周表現充滿期待，分析師指出，本周可注意3月營收表現亮眼的個股，同時，大立光本周將召開法說會，市場關注營收展望，以及台積電將公布的3月營收表現，此外，美國總統拜登宣布的2.3兆美元基建計畫財源所牽涉的加稅議題對美股的影響也不容小覷。

台股在連假前的創高表現，以及成交量能並未萎縮，被分析師解讀為法人對連假過後的台股有信心，因而提前布局3月營收表現亮眼的個股，尤其上周四(1日)外資買超的第3名是權值股台積電，買超2萬2千餘張，三大法人同步買超台股，合計買超174.31億元，讓投資人對連假過後再發動一波漲勢充滿了期待。

股王大立光今(5日)公布3月合併營收40.11億元，創下歷年同期次高，較上月營收32.13億元成長24.84％，但較去年同期54.44億元衰退26.33％；第1季合併營收118.2億元，創下近8個季度新低，較去年同期的132.15億元衰退10.55％。大立光也將在本周四(8日)舉行法說會，市場關注將釋出對第2季整體產業景氣及營運展望。

台積電3月消息不斷，先是有英特爾蓋晶圓廠搶代工，又有董事長劉德音示警成熟製程恐有重複訂單疑慮，再到總裁魏哲家釋出未來3年將投資1000億美元擴產消息，1日股價一口氣漲了15元，股價也回到600元之上，收在602元，台積電本周將公布3月營收，外界看好有機會站穩千億元，甚至第1季營收有機會創歷史新高。

不過，市場也關心美國拜登政府推出高達2.3兆美元的基礎建設計畫雖點燃受惠股利多行情，但基建計畫的財源恐將涉及的加稅議題，則可能衝擊美股的多頭走勢。

摩爾投顧分析師鐘崑禎建議可朝3月以及第1季營收表現亮眼的方向來選股，對於長線看好的族群或個股，可在逢低拉回時分批承接布局。

(中時新聞網)