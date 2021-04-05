德基水庫集水區近日沒有雨水進帳，大甲溪上游河床岩層裸露，出現峽谷地景。（王文吉攝）

德基水庫今日上午蓄水量5.5％，水位降到1330.57公尺，距最低放水位僅剩5公尺，大台中明起將實施「供5停2」，分區限水能否打贏抗旱延長賽？大甲溪發電廠人員表示，近日集水區無雨，主要靠森林等涵養水源進水，每日短差約30萬立方公尺，入不敷出，實施限水2天後，節水效果才能顯現。

德基水庫集水區近日沒有雨水進帳，主要靠森林等涵養的水源進水，大甲溪上游河床岩層裸露，出現峽谷地景。德基水庫水位近期進水量為每秒4立方公尺、出水量每秒9立方公尺，5日上午7點，水位來到1330.57公尺，蓄水量5.5％，只剩1025.53萬噸。

大甲溪發電廠副廠長林日生表示，大甲溪電廠的德基水庫遙控中心依據水利署指示放水，大甲溪沿線以德基水庫及谷關壩的蓄水量比較大，主要靠這兩個水庫的水量放水調節。

林日生說，如果水位太低，水庫兩側的淤泥可能崩塌而阻塞出水口，就算水位回升，也無法出水，因此會將盡力將德基水庫最低水位維持在1325公尺，若達到臨界點就不會再放水。

電廠人員表示，台中和平山區久沒下大雨，日前雖有下雨，但雨勢小，對德基水庫幫助不大。今年一期稻作停灌，加上實施「供5停2」分區限水，節水成效要等到2天後才能顯現，將視節省水量下修水庫出水量，希望能撐久一點，但根本解渴之道還是需要豐沛雨量挹注。

(中時 )