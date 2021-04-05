頭份市許多住戶商家都增設水塔因應停水。（謝明俊攝）

自來水處準備了52處臨時供水站供應民生用水。（謝明俊攝）

頭份市區商家多半做好停水應變。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市即將從6日凌晨零時起，率先實施「供5停2」限水措施，頭份市多數商家都已完成儲水備戰，但有少數居民至今仍不知停水確切時間，苗栗縣政府水利處再三提醒民眾，苗栗縣頭份市、竹南鎮分成2區限水，時間為頭份市周2、3，竹南鎮則為周4、5，民眾應提早儲水備用。

為應這次長期乾旱造成缺水，苗栗縣頭份、竹南2地近20萬居民，將率先從6日凌晨零時起分區各停水2天，雖然頭份、竹南鄉親抗議不滿聲浪四起，質疑中央水利單位未能即早實施節水措施應變，但仍改變不了永和山水庫儲水快被用完的殘酷現實。

從3月24日經濟部長王美花臨時宣布苗栗縣頭份、竹南2地列入全國首波限水名單後，頭份、竹南多數商家、住戶就開始儲水大作戰，搶購儲水大水桶以及加裝水塔，造成2地大小五金行、大賣場的大型儲水桶賣到缺貨，連續近1周，天天都出現民眾搶購，或是無貨可買的奇景。水塔業者也是賣到缺貨，負責裝水塔的水電業者，更是忙到三更半夜還在加班裝設水塔，許多住戶紛紛在臉書上刊登廣告尋找裝水塔的水電行。

停水影響最明顯的商家中，洗車業者多半從4月1日就開始陸續停業，部分未停業業者，被民眾發現後立即PO上網路公幹，更引發正反兩面論戰。而洗衣業者多半都會準備多的水塔備用，業者無奈表示，如果有水就繼續做生意，用到沒水時也只能休業。

由於有少數居民根本搞不清楚頭份、竹南的停水時間表，苗栗縣政府水利處再次重申分區停水的區域及時間，這次停水分為甲、乙兩區，甲區包括頭份市28個里以及竹南鎮新南、頂埔、大埔及義等4個里，還有竹南科學區及廣源科技園區等，時間則是每周2的凌晨零時起至周3的深夜24時止。

乙區則包括了竹南鎮23個里、頭份市尖山、尖下、廣興、濫坑等4個里，還有竹南、頭份工業區，以及後龍鎮灣寶里。時間則從每周4凌晨零時起至周5深夜24時止。自來水處並在頭份、竹南2地設置52個臨時供水站，供民眾取用民生用水。

頭份市內唯一的石觀音寺山泉水，從幾天前開始就出現取水人潮，5日上午取水人流更是不斷，寺主林和明表示，雖然乾旱了大半年，但石觀音寺山泉水量仍然充沛，有需要的民眾都可免費來取水，但希望不要浪費珍貴水源。

石觀音寺位在頭份市最北邊的興隆里，鄰近台1線，寺前方有天然湧出泉水，終年不乾，水質甘甜，是頭份市區唯一的天然泉源，頭份市已有大半年未曾下過像樣的雨，連永和山水庫的儲水都剩不過8％，但石觀音寺山泉水至今水量仍然未減，出水量依舊充沛。

石觀音寺現址百年前原是稻田一片，有當地居民整理田地時，由田中挖出形似觀音的石頭3尊，居民將觀音石像與土地公合併供奉，後來土地公廟因高速公路開闢遷移，留下石觀音，當地住戶林和明夢見觀世音佛祖託夢指示，要林和明繼續供奉石觀音，因而建立石觀音寺。

林和明建寺後，因見山泉水甘甜美味，終年不涸，因此斥資修建輸水管路，將泉水引往寺前供人取用，並設置10個水龍頭方便民眾取水，許多頭份市民每天都會前來取水回家泡茶煮菜，甚至有台北、桃園、台中、彰化等地民眾慕名專程前來取水。

石觀音寺山泉水名氣打響後，因取水民眾眾多，畫夜都有人取用，有人建議林和明收費，但隨被林和明拒絕，他認為這山泉水是觀音佛祖所賜的，就是要讓所有民眾都可免費享用。

頭份市將從6日凌晨零時開始每周停水2天，這幾天，前往石觀音寺取水的民眾明顯增多，寺前雖有多達10個水龍頭供水，都還會出現排隊景象，初估人數要比平日及限水前要多上一倍，停水大限前的5日上午，一早開始就不斷有當地民眾前來取水，有年輕人更結伴一次準備10多個大寶特瓶來裝水，林和明歡迎所有民眾都可來取水，但希望大家不要搶水，更不要浪費這珍貴的水資源。

(中時 )