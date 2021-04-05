林俊憲於2015年在臉書的po文。（圖片摘自林俊憲臉書）

台鐵太魯閣號發生重大事故，交通部長林佳龍昨發聲明稿證實，自己已提辭職，不過，綠委林俊憲認為，現在這個時間點若林佳龍辭職以示負責，其實是最不負責的表現。此話一出，遭粉專翻出其過去貼文打臉，痛批不要這樣搞雙標。

林俊憲昨（4日）在臉書發文表示，台鐵出軌事故已進入第三天，目前現場清理和復原仍在進行中，不過由於路線受損嚴重，預計要到4月20日勘驗確認現場安全無虞後才會通車。發生了這麽嚴重的意外，大家的心情非常悲痛，除了針對造成意外的人員究責外，交通部身為台鐵的主管機關，確實也應負起政治責任，因此出現了要求部長辭職的聲音。

但他認為，現在這個時間點若林佳龍辭職以示負責，其實是最不負責的表現。在台鐵遭遇重大危機的時刻，此時最不需要的就是陣前換將所帶來的混亂，更換一個部長，不只是部長本人的去留而已，其所訂下的政策是否要繼續？新部長是否已經有人選？新部長又要花多少時間熟悉業務？這些都是後續會產生的問題，也是不應現在花時間處理的事情。目前一切還是救災優先，請大家多多給予受害者及家屬支持與幫助，這也是交通部此刻最重要的任務。

不過，林俊憲過去在臉書要求國民黨官員下台的文章被翻出，今（5日）遭粉專「我得了一種不刻薄會死的病」打臉表示，2015年，高中歷史課綱微調引發爭議，部分高中生甚至發起反課綱微調運動，當時林俊憲在7月10日於臉書怒轟時任教育部長吳思華是「無知傲慢的部長」，該下台以示負責，結果現在台鐵發生這麼嚴重的意外，林俊憲竟稱「辭職以示負責，其實是最不負責的表現」，所以現在是「一個俊憲，各自表述」？許多網友也在其po文底下留言表示，「時空背景不同」、「不要這樣搞雙標」。

太魯閣號出軌釀51死！ 林佳龍口頭請辭「個人職位不重要」

(中時新聞網)