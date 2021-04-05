慈濟醫院小兒科醫師朱紹盈安撫著小男童。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵408次太魯閣號列車遭邊坡滑落工程撞擊，釀成重大慘劇，大量傷患被送往花蓮各大醫院急救，現場遺留許多殘缺遺體；慈濟醫院小兒科醫師朱紹盈提到，一名阿嬤親眼看到小孫女的頭顱被拋飛車外，為了不讓孫子看到這畫面，阿嬤鎮定拿出外套遮住孫子的眼睛，還用身體擋住上方落下的行李，阿嬤強忍心痛護孫，讓她佩服又心疼。

大量傷患陸續送到醫院，慈濟醫院小兒科醫師朱紹盈到急診室幫忙，發現一個3歲男童，頭部縫了7針見骨，男童的姊姊、姑姑都已經罹難，當時男童的阿嬤受傷急需治療、因此她就抱著受傷的小男童說說話，安撫男童情緒。

「我是小朱阿姨，乖乖，我幫你把頭上髒髒（血漬）擦乾淨」，朱紹盈說，男童在醫很冷靜，一滴眼淚都沒掉，也沒哭、也沒大喊大叫，不過這樣卻看了讓人更不捨，明顯受到了驚嚇。

朱紹盈透露，發生意外時，阿嬤事看到小孫女頭顱被拋飛車外，身體在車內、體液不斷流出，她當機立斷拿外套遮住孫子的雙眼，不讓孫子看到這些畫面，也用身體遮擋上方掉落的行李。她也認同阿嬤當時非常鎮定。

朱紹盈也說，「災難創傷後，社會不該是急著追究責任，應該帶著孩子反思事件」，再加上心理傷痛不是短期就能被發現和治療，因此後續心理建設恐是條漫長的路，秉持著信念、愛自己及互相關懷的心，相信大家會一起走過！

(中時 )