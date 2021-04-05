有在化妝的人都知道，如果選對妝前乳，不但能修飾膚色、讓後續粉底表現更好，還能調整膚況，底妝更持久、服貼、細緻。今年春季RMK、克蘭詩、迪奧、SUQQU、THREE推出妝前乳新品，不但提供足夠的防曬力，讓接下來的夏天也能安心使用，還能讓後續底妝的表現力更好，一整天也不暗沉、脫妝。

▍1.RMK UV防護乳

陽光強烈的季節即將來臨，妝前乳不但要有修飾膚色效果，更希望能有足夠的防曬係數，RMK推出兩款妝前使用的防護乳，「高效保濕型」擁有SPF50+ PA++++高防曬係數，同時賦予肌膚保養效果；「透光勻色型」擁有足夠應付日常需求的防曬係數SPF35 PA++++，還能增添肌膚自然血色感與光滑感，提升妝容完美度。

RMK UV防護乳。（邱映慈攝）

高效保濕型擠出呈現乳白色，透光勻色型擠出呈現粉色。（邱映慈攝）

▍2.克蘭詩 5P防禦UV水凝乳SPF50- PA+++

5P防禦UV水凝乳含高達74%植萃修護保養配方，輕透、無油、防汗、無酒精，且通過敏感肌測試。核心配方「有機芒果葉萃取」是透過公平交易取得有的可溯源植物配方，透過此全新成分能成功啟動肌膚內在自禦年輕系統，並結合全新升級「第八代植萃抗汙染複合物」為肌膚打造無懈可擊的植萃防禦泡泡。

5P防禦UV水凝乳質地輕透、無油，擁有防汗效果，適合夏季使用。（邱映慈攝）

總共有透明、粉紅、粉紫三款選擇，針對不同膚色困擾設計，透明款適合後續還要上粉底的人使用，不影響後續粉底顏色，粉紅適合想要提亮膚色和氣色的人使用，粉紫適合肌膚蠟黃暗沉的人使用，質地清爽又能帶來足夠的防曬力。

5P防禦UV水凝乳總共有透明、粉紅、粉紫三款選擇。（邱映慈攝）

透明款適合有化妝習慣的人使用，不影響後續粉底顏色。（邱映慈攝）

▍3.迪奧 超完美持久飾底乳SPF20 PA++

超完美持久飾底乳蘊含獨特「超完美濾鏡校色科技」，能有效提亮膚色，一抹即刻柔焦瑕疵、提亮肌膚，綻放出清新透亮的光澤。結合獨特「超完美柔焦粉體」，其質地細緻能與肌膚完美融合，一抹隱形毛孔，打造彷彿柔焦修片的效果，為後續底妝做好底層防護，同時使肌膚變得更加平滑無瑕。

超完美持久飾底乳能讓後續底妝更加完美貼膚，搭配新品超完美持久氣墊蜜粉、超完美持久定妝噴霧，輕鬆打造精緻無瑕的妝容。（邱映慈攝）

▍4.SUQQU 晶采柔肌妝前乳

肌膚有乾燥、細紋困擾的人一定不能錯過這款妝前乳，不溶你手、卻有如吸力般服貼於肌膚，輕盈質地讓肌膚無負擔，均勻塗抹後形成一層飽滿光澤的表面，既能包覆肌膚粗糙和凹凸部分，又能透光，滑順修飾肌膚，不過度遮瑕，讓下個步驟使用的粉底妝感更服貼、細緻。

SUQQU 晶采柔肌妝前乳。（邱映慈攝）

晶采柔肌妝前乳能修飾肌膚粗糙和凹凸部分，形成一層飽滿光澤的表面。（邱映慈攝）

▍5.THREE 柔光極致晶透乳霜

宛如精華液般的妝前乳，充足的保濕度及滑順易延展的質地，使用感受即為舒適，使用後迎來柔滑平順的肌膚質感，可修飾因乾燥或是肌理紊亂導致的膚色不均，含有植物油、植物萃取精華，使肌膚充滿潤澤，讓後續底妝有更好的呈現。

柔光極致晶透乳霜擠出呈現粉色霜狀。（邱映慈攝）

柔光極致晶透乳霜抹開後，肌膚顯現細緻的光澤感。（邱映慈攝）

(中時新聞網)