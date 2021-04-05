美國衛生官員今天表示，政府已讓嬌生集團接管先前搞混成分、毀了嬌生1500萬劑疫苗的馬里蘭州巴爾的摩廠房，也不再讓英國藥廠阿斯特捷利康（AZ）使用那座設施。

嬌生（Johnson & Johnson）表示，將「全權負責」Emergent BioSolutions公司這間巴爾的摩設施，並重申5月底前會將1億劑疫苗交貨給政府。

Emergent昨晚在聲明中說，會和美國政府密切合作，阿斯特捷利康則會減少在Emergent巴爾的摩廠房的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗生產。

Emergent也說，衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）追加了2300萬美元的訂單，讓Emergent擴大生產嬌生疫苗。

阿斯特捷利康表示，將與總統拜登政府合作尋找替代廠房生產疫苗。AZ疫苗尚未在美國取得許可。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1100405

(中央社)