針對台鐵太魯閣號2日發生出軌意外，中國醫藥大學暨醫療體系也宣布，將捐款5百萬元。（馮惠宜攝）

「藏古美術」黃卜夫婦提供8件茶几、花器、花盆等古董要一起義賣。（馮惠宜攝）

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，造成重大傷亡，各界紛紛響應捐款，中國醫藥大學暨醫療體系宣布，將捐款5百萬元；而台中在地百年餅店陳允寶泉也自6日起一連三天要將台灣及香港等5間店營業收入全數捐出，由政府進一步統籌，讓受難乘客及其家屬得到即時援助。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，事發後即會同中國醫藥大學附設醫院院長周德陽召集相關同仁進行了解，最後決定將捐款5百萬協助受難者及其家屬所需。

陳允寶泉也宣布從4月6日到4月8日自由路總店結合微風台北火車站、台中火車站、泰安休息站以及香港灣仔等四家分店共五店將要義賣捐出營業所得，預估至少上百萬元。

陳允寶泉總經理翁羿琦說，自己有兩個兒子，上個月小孫女剛誕生，看到該事故眾多家庭因此破碎，讓她相當心痛，也因此希望以義賣方式捐助受難家庭，她也強調，不只逝者需要關懷，許多重傷患者也還有漫長的復健路要走，她祈願台灣社會能早日走出陰霾。

聽聞陳允寶泉將為太魯閣號出軌事故死傷者進行三日義賣，位於台中豐原「藏古美術」黃卜夫婦，長年經營日本生活美學古物的他們，也提供8件茶几、花器、花盆等古董要一起義賣。

＃台鐵 ＃太魯閣號 ＃出軌 ＃中國醫藥大學 ＃中國附醫 ＃蔡長海 ＃陳允寶泉 ＃藏古美術

(中時 )