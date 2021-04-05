自從2019年9月開始，澳洲女將巴蒂(Ashleigh Barty)坐上球后至今超過1年半了，由於前年WTA(女子職網總會)迫於新冠疫情而下令「凍結」積分，巴蒂的排名都沒有變動，她去年大部分都在休兵，即使大坂直美打出驚人的跨季23連勝以及連拿兩座大滿貫，卻都無法撼動巴蒂的后座。

網路出現批評巴蒂的聲浪，認為她沒有在球場上證明自己，而是躲在臨時的規則下面享受。巴蒂非常不高興，她前日在邁阿密網賽摘冠後回擊：「我從來不需要對任何人證明任何事，我很清楚我的團隊在幕後做出的努力。我知道有很多人在討論排名的問題，我去年沒有打滿，但我也沒增加積分啊。」

依照WTA的排名積分制，選手採用過去52周之內獲得最高積分的16場賽事加總，所以是每周更新一次。但是新冠疫情襲擊之後，WTA允許選手使用2019年3月至今的全部賽事(挑出16場來計算)。

巴蒂表示：「我的積分沒減少但也沒增加，別的女人仍有機會增加她們的積分，所以現在這個排名(第1)是我應得的。」巴蒂目前擁有9186分，第2名的大坂直美7985分，第3名的哈麗普(Simona Halep)只有6965分，球迷指責巴蒂就是看準她們追不上才爽爽休兵。

加拿大女將安德瑞絲庫在邁阿密決賽受傷，讓出冠軍給巴蒂。（美聯社資料照）

凍結積分的時間太長了，巴蒂是2019年法網冠軍，她2020年放棄衛冕(也不打美網)，若在平日會被大扣分，結果凍結令下達之後她保有了全部積分，甚至爽坐年終球后2連霸。巴蒂前日剛拿下邁阿密女網冠軍，然而決賽對手打到一半因傷退出，又讓她這個金盃顯得有些成色不足。

(中時新聞網)