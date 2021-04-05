台鐵在2日發生嚴重鐵路意外，造成至少50人意外身亡，衛福部隨即於3日設立賑災專戶接受民眾捐款，但遭人質疑政府打算由民眾捐款來向受害民眾進行賠償；對此，總統蔡英文澄清表示，所有的賠償支出，都不會來自愛心捐款。

蔡英文今(5)日在臉書表示，太魯閣號的不幸事故，大家都同感哀慟；而台灣各界透過種種善行義舉和捐款，展現出台灣社會良善的互助力量，也令人感動。為了回應各界的愛心，衛福部依法成立賑災專戶，希望將大家的愛心，以公開透明、專款專用的方式，協助事故的傷者及罹難者家屬，在後續醫療、復健、生活上，有多一份的支持；蔡英文也決定以個人身分，捐出一個月所得到衛福部賑災專戶。據了解，中華民國總統月薪為40萬餘元。

而蔡英文也澄清表示，政府該負責的事項都會由政府預算辦理，相對應的事故責任，目前也由檢調釐清中，所有的賠償支出，都不會來自愛心捐款；相關的搶修及善後工作仍在進行中，蔡英文再次感謝大家溫暖的愛心，政府各單位也一定會繼續全力以赴。

(中時新聞網)