日文版台中觀光專書「DEEP TAICHUNG GUIDE」上架MARUZENジュンク堂 札幌店。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

日文版台中觀光專書「DEEP TAICHUNG GUIDE」上架海老名蔦屋図書館。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

疫情造成國際旅客驟降，台中市觀光旅遊局針對國際引客行銷的腳步從未停滯，特與日本出版社合作，推出日文版台中觀光專書「DEEP TAICHUNG GUIDE」，出版即直送日本當地淳久堂、TSUTAYA蔦屋書屋等47家連鎖書店供民眾免費索取，盼在國境開放後吸引日本旅客來訪。

為向國際宣傳台中城市觀光資源，吸引日籍旅客到訪，台中市觀光旅遊局與日本出版社合作，邀請復古文化、登山健行、美食體驗及流行文創等領域的日籍編輯工作者，實地走訪台中取材，歷時近1年半編撰日文版觀光專書。

日文版台中觀光專書「DEEP TAICHUNG GUIDE」集結日本旅客「最想在台中做的事 TOP 20」及精選台中名物、特色店家及景點，以日本旅客偏好的旅遊習慣與視角觀點，分類設定旅遊景點、特色美食、達人推薦名產、社群人氣打卡點、在地樂活、懷舊人文體驗等主題。

觀旅局說明，「DEEP TAICHUNG GUIDE」全書以日文編排，介紹主題特色店家及景點，出版即直送日本淳久堂及TSUTAYA蔦屋書屋等連鎖書店供民眾自由索取，封面由日本知名前主播藝人「宇垣美里」擔綱，道出對台中的熱愛，精美質感與精緻內容，上架後不久即索取一空。

觀旅局表示，疫情影響國際觀光旅遊，但市府團隊與觀光產業齊心打造安心旅遊環境，去年吸引4580萬人次旅客造訪，創全國第一佳績！觀旅局3月初製作城市觀光影片「Taichung. The Heart of Taiwan.」甫獲2021日本國際觀光影像節「最佳東亞影像獎」。

接續推出「DEEP TAICHUNG GUIDE」專書，即為了把握時機於疫後迅速恢復國際入境觀光與交流，對於海外旅客的行銷方針，持續以無遠弗屆的網路媒體進行線上行銷，透過各語版宣傳影片及精美文宣品維持台中旅遊知名度。

(中時 )