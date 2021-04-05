4月1號逢松田聖子出道滿40年，她重新演繹自己的成名曲〈藍色珊瑚礁〉自己擔任製作，同一天公開了MV，她睽違40年以當年紅遍當地與台灣的「聖子頭」造型登場，騎著單車在浪漫的庭園中展現永遠偶像姿態。日本音樂雜誌《滾石》去年5月介紹松田聖子最具影響力的10首單曲，盛讚「松田聖子就是一部日本流行樂史」。

1980年代日本歌壇盛產偶像，松田聖子以「女性、偶像」嶄新姿態亮麗登場，不但創造包含「聖子頭」的髮型、服飾仿效風潮，在松本隆、松任谷由實等多位當時仍是音樂界新人的詞曲添翼下，也開拓日本城市音樂（City Pop）新景象，其中包含伊能靜與林憶蓮都曾翻唱的〈Rock’n Rouge〉，詞曲充滿時尚感，描繪都會女性積極形象；日本年輕世代現正關注著城市音樂，也重新認識松田聖子的影響，台灣歌迷也在各歡唱APP上重溫青春時光。

松田聖子是位於東京的音樂聖地日本武道館女性藝人開唱次數的紀錄保持人（110次以上），而到了她個人的晚宴秀，她必定會走下台，近距離與歌迷們接觸，展現高度控場能力，談話時參雜家鄉九州方言和平時聽不到的內容，讓粉絲親眼見到她親民的一面。

現在的她即使演唱18歲時的出道作〈裸足的季節〉，充滿少女情懷的歌詞與旋律唱來依然毫無違和，以她的美妙聲線呈現女性的成長心境。她對圈中後輩的親和廣為人知，去年底在NHK國民節目《紅白歌合戰》表演結束後，遇後輩藝人仍說「你好」，而非工作場合客套的「辛苦你了」。

2005年松田聖子首度來台開唱，特別重新錄製代表作〈火紅色香豌豆〉、〈夏天的門外〉及〈湛藍色的地球〉等歷年名曲的中文版本，收錄在訪台紀念專輯《愛的禮物》。她在出道紀念日4月1日發行40周年紀念LP《40th Anniversary Bible -blooming pink-》，圓盤膠片製為「粉紅色」、質感「透明」，正是她給人永遠的形象。

4月1日逢松田聖子出道40年，她重新演繹自己的成名曲〈藍色珊瑚礁〉。（環球音樂提供）

松田聖子睽違40年以當年紅片當地與台灣的「聖子頭」造型登場。（環球音樂提供）

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