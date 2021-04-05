「最美士官長」劉香慈在2016年與永信藥品總經理鍾威凱（Vick）結婚，夫妻育有一對兒子，幸福組成一家四口，劉香慈婚後把重心放在家庭上，親民的她也不忘在網上分享近況，劉香慈近日就曬出帶著兒子到沙灘玩樂照，她美穿低胸短洋裝，大方曬美胸和一雙纖細鳥仔腳。

37歲劉香慈帶著一對兒子到海邊玩耍，劉香慈隨興地綁馬尾、美穿紅色低胸短洋裝，大方曬美胸和一雙細長鳥仔腳，照片中，她噴母愛抱著兒子，畫面散發滿滿幸福感，劉香慈舉手投足俏麗、身材纖細，怎麼看都不像是雙寶媽咪，好身材超不科學，網友也狂讚劉香慈是：「漂亮媽咪」、「香慈辣媽，身材還是那麼好，那麼美，美哦！」、「讚讚讚喔身材好漂亮喔」。

劉香慈美穿低胸短洋裝，大方曬美胸和一雙纖細鳥仔腳。（圖／取材自劉香慈臉書）

劉香慈出道前就以美麗臉孔、姣好身材在網上擁超人氣，劉香慈踏入演藝圈後，接連在戲劇和主持領域有不錯表現，讓劉香慈嘗到爆紅滋味的，就是在《新兵日記》中飾演魔鬼女士官，她以開朗活潑又健康的外型，晉升為新一代的軍中情人，劉香慈還因此擁有「最美士官長」的稱號。

劉香慈在2016年與永信藥品總經理鍾威凱（Vick）結婚。（圖／本報系資料照片）

劉香慈接著在2016年與大6歲、交往1年多的永信藥廠高層Vick結婚，接著在2017年、2020年生下一對兒子，幸福組成一家四口，劉香慈從女神升格當媽媽後，她也專心在家相夫教子，至於要不要再拼第三個孩子，劉香慈則表示：「一切看緣分。」。

(中時新聞網)