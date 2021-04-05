網紅吳政翰疑似偽造捐款收據，被網友起底，他自稱是星宇航空空服員，身分引發關注。星宇航空發出聲明表示，針對某吳姓網友冒用星宇航空空服員身份，並「聲稱捐款」一事，經查證該吳姓網友並非星宇航空員工，星宇航空在此嚴正澄清。

星宇航空強調，上開情事涉及不法，致毀損星宇航空之商譽，將考慮採取法律途徑處理。

網紅吳政翰（IG帳號chenghan_0813）在社群軟體上po出捐款太魯閣號事故150萬元的捐款收據，被網友發現是以空白單據假造，連流水號都沒改，被揭穿後，隨後吳政翰立即關閉IG帳號。

不過網友起底，吳政翰自稱星宇航空空服員，甚至在他的臉書帳號，直接寫說他是星宇航空空服員，引發網友撻伐，甚至揚言若他是星宇空服員，將拒搭星宇航班，引發星宇航空高度重視。

星宇經查後表示，吳姓網友冒用星宇航空空服員身份，並「聲稱捐款」一事，經查證該吳姓網友並非星宇航空員工，除嚴正澄清，也強調上開情事致毀損星宇航空之商譽，將考慮採取法律途徑處理。

(中時 )