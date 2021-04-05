台鐵太魯閣號408車次，2日發生重大死傷事故，疑似因為停在邊坡的工程車未拉手煞車釀禍，成為台鐵歷年最嚴重意外，不少民眾、民間團體自發捐款，盡己之力幫助受難家屬，一名吳姓男網紅也曝光自己捐出300萬元，曬收據照片卻掀起眾怒。

男網紅在IG曬收據(圖/取自PTT)

一名網友在論壇PTT爆料，一名在社群平台上擁有1.5萬人追蹤的吳姓男網紅，霸氣捐300萬元給台灣關愛基金會，也曬出兩張各150萬元的收據，證明自己捐錢，同時在該張照片上標註「我們無法分擔他們的痛苦，但我們可以盡一點點小心意，一起低頭閉上眼睛為遇難家屬禱告」。

網友找出網路圖(圖/取自PTT)

不過這名男網紅騙不過大家犀利的眼睛，沒多久就被抓包，這張捐款收據是抓網路照片，再自己後製P圖，因為破綻實在太多，像是男網紅PO的收據，是台灣關愛基金會舊版收據，右上方編號「104387」也與網路圖一模一樣。

男網紅自介(圖/取自PTT)

假裝捐款還P圖被網友戳破後，男網紅instagram隨即被灌爆，他也將帳號設定成不公開，這名男網紅在個人介紹表示有接節目主持、品牌代言、實況等，小有知名度。「他連收據都搞不清楚，一個是捐錢，一個是捐物資」、「虛擬捐款」、「基金會應該可以告了」、「連流水號都一樣，這真的很惡劣，一點也不好笑」、「超爛，消費過世的人」。

(中時新聞網)