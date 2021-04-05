台鐵太魯閣號撞工程車嚴重出軌事件，釀成50死百餘傷，第5節車廂今天凌晨已拉出，但第6節車廂轉向器下方卡著一具遺體，搜救隊員費盡力氣，移動轉向器，並在下午3點多將遺體從隧道移除，在大批警力維護下，由黑色廂型車載往花蓮市立殯儀館。

太魯閣事故最後一具遺體下午移離隧道，警消列隊齊聲喊「回家了」，並在警力維護下移往殯儀館。(羅亦晽攝)

太魯閣事故最後一具遺體下午移離隧道，警消列隊齊聲喊「回家了」，並在警力維護下移往殯儀館。(羅亦晽攝)

卡在隧道內的第6節車廂尚有遺體壓在約15噸的火車轉向架下方，事發迄今，搜救人員多次利用冰塊保存遺體，且向前燒香拜拜，告知祂「我們將要移動您了」、「回家了」等。

搜救人員今天進行移動工作前，再度進入隧道燒香拜拜，告知祂將要移動祂，且在下午1點多進行作業，過程特別小心，避免對遺體再度傷害，終於在今天下午3點多順利移出隧道，送上黑色廂型車，並在大批警力戒護下，送往花蓮市立殯儀館。

據了解，最後一具遺體身分在檢方比對下，是名21歲莊姓憲兵遺體殘肢；而台鐵搶修人員也在遺體移出後，繼續進行第6節車廂的拖出的作業。

(中時 )