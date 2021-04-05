高雄黃姓男子與陳姓男子等人在楠梓一帶利用通訊軟體進行「毒品外送」服務，甚至主打「到府自取」有折扣優惠，但遭網路巡邏警察發現，經警方跟監埋伏，趁黃男、陳男外出購買毒品返家之際進行攻堅，當場查獲286包、市值約10多萬元的二、三級毒品咖啡包，並將涉案7人逮捕送辦。

據了解，高雄市少年警察隊組成「無毒校園生力軍」，3月在執行網路巡邏時，發現22歲的黃男與25歲的陳男利用網路社群張貼販毒訊息，並藉由外送方式販賣給不特定人，且主打「到府自取」有打折優惠，警方蒐集相關事證後，報請橋頭地檢署指揮偵辦。

經檢警跟監埋伏，發現嫌犯的落腳處位在楠梓區一處民宅內，警方趁著黃男等人外出購買毒品返家之際，持搜索票及拘票準備進行攻堅行動時，還在黃嫌房門看到「找我請大力ㄑ一ㄠ門」的字條，犯嫌疑似一時忘了「敲」字怎麼寫，便用注音代替，讓查緝員警啼笑皆非。

警方破門攻堅後，當場查獲黃男、陳男等7人疑似在民宅中集體施用毒品，並查扣第二、三級毒品「BURBERRY」、「555」、「吐舌頭」咖啡包共286包(毛重共2200公克)、疑似毒品口交糖54包及愷他命毒品等證物，黃、陳嫌2人初步坦承有販毒情事，全案詢問後依毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

經過調查發現，黃男、陳男等人販毒的範圍囊括整個大高雄，以租賃車為外送毒品的交通工具，並利用通訊軟體群發出販毒相關資訊，作為宣傳方式，吸引民眾向他們購買毒品，甚至還祭出「到府自取」可享100元折扣優惠，沒想到遭到潛入群組的警方破獲。

高市少年警察隊表示，少年時期是人生非常重要的成長階段，該階段養成的價值觀會影響其往後的人生，父母若疏於管教，容易致使少年在校內外結交到有施用毒品之朋友，染上毒品惡習。父母應多陪伴、關懷少年，與學校師長密切合作，若有需要，都可尋求少年警察隊或其他社福機構幫助。

(中時 )