台鐵太魯閣號發生重大傷亡意外，外交部表示，截至今天中午為止，外交部接獲來自我國友邦、理念相近及友好共94個國家及國際組織、780位國家元首、政府及外交首長、國會議員、學者專家、國際組織代表等各界友人向我方表達真誠慰問與哀悼。

外交部發言人歐江安表示，事故發生後，各國政要、行政官員、國會議員、各界友人等持續向我國表達哀悼與慰問。今天接獲重要的弔唁包括：聖文森及格瑞那丁總督朵根、聖國教育部長Curtis King致電慰問、愛沙尼亞國防部長Kalle Laanet電郵致哀。

此外，歐洲議會外交委員會副主席Urmas Paet慰問、羅馬尼亞國會外交委員會副主席Ben-Oni Ardelean表達哀悼；奈及利亞、貝里斯、巴拉圭、墨西哥、哥斯大黎加、巴拿馬、法國、歐洲議會等國家及國際組織政要、官員、議員及友人，紛紛以致函、致電、簡訊或推文向我國罹難者家屬及傷者表達慰問。

她說，對各友邦、理念相近及友好國家的行政首長、政府官員、國會議員與各界友人給予我方的溫暖關懷與慰問，外交部再次代表台灣政府與2350萬人民，表達由衷謝忱。

(中時 )