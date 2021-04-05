苗栗縣環保局日前執行違規廣告大執法，在三義鄉苗130線道、苗49線道拆除違規廣告等物品。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣環保局日前執行違規廣告大執法，在三義鄉苗130線道、苗49線道拆除違規廣告等物品。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義被認證是縣內國際慢城之一，吸引許多民宿、餐飲業者進駐開業，業者招攬遊客，任意在觀光要道沿途設置廣告，造成街道景觀雜亂無章，苗栗縣政府環保局日前會同多個單位，展開拆除廣告大執法行動，將三義鄉苗130線、49線等沿途違規廣告全部拆除，還給鄉村純淨空間。

環保局日前會同縣府工商發展處、工務處、警察局及三義鄉公所等單位，針對三義重要觀光道路沿線，展開環境整頓大執法工作，執行路線包括苗130線沿線及苗49線沿線，沿路發現有障礙物、招牌廣告、環境髒亂點等情事，立即執行拆除、清理及勸導。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣自然景觀資源豐富，擁有好山好水好景色，且三義鄉是苗栗雙慢城之一，木雕、及著名觀光景點勝興車站、龍騰斷橋等，吸引各地遊客不斷前來遊玩休閒，但因而引來業者在觀光景點沿線佔用道路、陸橋，設置違規廣告看板攬客，而攤販、路霸也嚴重影響觀瞻，並造成周邊環境髒亂，降低觀光品質。

為掃除遊客不良印象，維護觀光環境整潔，環保局與有關單位將持續執行大執法工作，只要是違規物，不論是公家、私營的廠商招牌，一律採取當場舉發，當場拆除，以杜絕違法亂象，維持苗栗幸福城市的清新形象。

環保局呼籲，環境整頓需要全體鄉親一起動手，要有清淨社區美化家園的共識，才能維持好山好水環境。而業者、商家應儘速撤除在觀光景點沿線道路及陸橋違規設置的路霸、障礙物、招牌廣告等，以免被取締告發。本次取締拆除張貼廣告物共有7件、旗幟6件、懸掛6件、取締拆除定著豎立廣告物共26幅。

(中時 )