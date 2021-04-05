大陸知名網紅Abbily有「抖音最美偽娘」之稱，儘管他的生理是男生，卻有張清秀甜美的臉蛋，他本人也熱愛打扮成女裝，14歲就在網路上爆紅，如今已經累積1300萬粉絲，沒想到3月底他無預警宣布變性消息，興奮直呼：「是女孩啦！」然而隨後卻遭抓包造假。

Abbily日前在微博發文宣布，「今年，我現在已經成為一個真正的女孩兒了，我希望能讓大家對我多些包容。」Abbily透露是她再三說服，才得到媽媽勉強同意，且原本剛成年就想做了，但醫生認為她的骨骼還沒發育好，因此延緩1年，她也在抖音上傳影片，拿著身分證和變更性別申請表興奮喊著，「我的人生要重啟了」。

Abbily曬出的變更性別申請表是假的。(圖/翻攝自Abbily微博)

消息曝光後，不少網友都紛紛獻上祝賀，然而很快有人發現，他曬出的照片其實是在網路上抓的，且大陸法律規定，變性手術要滿20歲才能做，但Abbily今年才19歲，並不符合資格，對此，Abbily也澄清確實已經在申請變性，「申請過程很長，著急跟大家說明情況所以找了同樣格式的相關照片表示大概意思，但沒有去欺騙大家。」

Abbily外表清純甜美，完全不像是男生。(圖/翻攝自Abbily微博)

Abbily擁有1300萬粉絲。(圖/翻攝自Abbily微博)

Abbily表示手術今年會開始，目前已經做過面談，「我性質特殊且身體健康，並不是所有醫院都固定要求20歲才可以手術。」然而許多網友都不買帳，一面倒砲轟，「尊重不同，但是拿這個當賣點，博眼球賺同情，或者為自己洗白，這就不可以了吧」、「對於真正的跨性別者挺侮辱的」。

(中時新聞網)