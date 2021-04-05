日本樂團こけしDoll（木芥子娃娃）的貝斯手中鉢優香(バッチ)33歲發現罹癌，便展現驚人的意志力積極對抗病魔，常常在社群平台分享點滴，許多網友也紛紛加油打氣，最終仍不敵轉移性腦癌，在丈夫的陪伴下於本月2日嚥下最後一口氣；事後她的老公發文緬懷摯愛，字字句句都令人感傷。

中鉢優香2017年確診癌症，一邊忙著樂團巡迴演出，一邊接受腦部手術和化療，長期忍受副作用，例如：嘔吐、痙攣、身體麻痺等症狀，但她沒有因此退縮，反而越挫越勇，繼續接受各種治療，也常常在社群網站分享生活，每年更會替自己慶生，如此樂觀的個性卻沒被病魔放過，2018年發現癌細胞轉移到背骨、腦部，轉院時認識另一個樂團「KING BROTHERS」鼓手Zony，男方不介意她的身體狀況，毅然決然的交往，並於2020年結婚。

中鉢優香罹癌期間遇到老公Zony，男方不斷陪伴病榻中的她，真摯情感令人動容。（圖／推特@ bacchi1208）

婚後中鉢優香的病情加重，被醫生告知腦癌已到第四期、來日不多了，她重拾學生時代擅長的空手道，與老公一起練習對打消除病痛的壓力，並在上月底發文透露接受第四次化療、放射線照射全腦，一句「我所謂的『不放棄』已經不是生死這種次元，而是我無論如何都想做的事」道盡不向命運低頭的求生意志，卻還是敵不過病魔離世。

中鉢優香罹癌4年期間態度積極、樂觀。（圖／推特@ bacchi1208）

丈夫Zony在社群平台透露老婆2日晚間本來在醫院休息，他暫時返家後就收到病危通知，火速趕回醫院後親手送親愛的老婆最後一程，「到最後我們都好好在一起，她真的很了不起。我愛她。謝謝妳哦」但他還是難掩喪妻之痛，感傷地說：「好寂寞啊，想聽聽妳的聲音，想摸到妳，好想見妳啊。想要親吻妳的臉頰、嘴唇，好好撫摸妳的頭。」一字一句都是滿滿的想念，讓網友看得一把鼻涕一把眼淚。雖然中鉢優香離開人世了，但她生前勇敢對抗疾病的精神相信鼓舞不少人。

(中時新聞網)